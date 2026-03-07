WSJ：科威特油罐飽和已開始減產　中東多國同面儲油空間耗盡困境

《華爾街日報》3月6日獨家報道，科威特因其儲油空間耗盡，已開始削減部分油田的產量。由於伊朗衝突導致霍爾木茲海峽航運癱瘓，沙特阿拉伯、阿聯酋等中東地區產油大國的主要儲油設施亦迅速飽和，預計兩國將在不到三週的時間內達到儲量上限。



報道指，全球約有五分之一的石油供應每天都要經過霍爾木茲海峽。當該海峽等出口航道受阻時，生產商可以透過將原油存入儲油設施來暫時維持生產。

圖為2018年12月21日，油輪通過霍爾木茲海峽。（Reuters）

包括沙特、阿聯酋、科威特、卡塔爾在內的海灣國家，嚴重依賴分布在整個地區各出口碼頭的大型儲油罐區。然而儲油空間一旦告罄，產油商就必須面對在技術上和政治上都代價高昂的現實：停止生產。

但關閉油井可能會對油藏壓力造成長期損害，並產生高昂的重啟成本，因此停產通常是最後手段。視乎油藏情況而定，重啟生產可能需要數天甚至數週時間。

沙特為中東地區的產油大國。（Reuters）

自伊朗衝突爆發以來，油價一路飆升，全球油價標竿布蘭特原油價格已突破每桶90美元，高於上週的72美元左右。如果未來幾天有更多油田被迫停產，很可能會進一步推高油價，一些分析師甚至預測布蘭特原油價格將突破每桶100美元大關。