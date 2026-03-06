美國與委內瑞拉重新建交　特朗普：石油開始再次流動

美國國務院周四（3月5日）表示，美國和委內瑞拉同意重建外交關係。兩國自2019年斷交，時因美國不承認馬杜羅（Nicolás Maduro）連任，轉而支持反對派領導人瓜伊多（Juan Guaidó），引發外交危機。隨著馬杜羅1月被美國擄走，代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）掌權後與美國加強合作，雙方外交關係發生轉變。



美國國務院當日發表聲明稱，兩國之間的會談「重點在於透過分階段進程幫助委內瑞拉人民向前邁進，為和平過渡到民選政府創造條件。」

羅德里格斯在社交媒體感謝特朗普政府（Donald Trump，又譯川普）願意友好地共同推進雙邊議程；特朗普則發文稱讚她「做得很好」，並表示委內瑞拉石油「開始再次流動」，讚揚兩國之間的專業和奉獻精神。

據報，羅德里格斯近來稱特朗普為「夥伴和朋友」，談到美以聯合襲擊伊朗時，亦避免將矛頭指向這位新「盟友」。

重新建交的消息，在美國內政部長伯古姆（Doug Burgum）結束對委內瑞拉為期兩天的訪問後宣布，其此次訪問聚焦於採礦業；此前，能源部長賴特（Chris Wright）亦曾於2月訪問當地，重點關注石油潛力。兩位部長希望透過吸引外國投資，來推進美國政府分階段扭轉該國石油業發展現狀的計劃。

2026年3月4日，委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez，右）與美國美國內政部長伯古姆（Doug Burgum）在首都加拉加斯（Caracas）的米拉弗洛雷斯宮（Miraflores Palace）一同發表聲明。（Reuters）

代總統羅德里格斯還表示，此舉將加強兩國關係，相信重建外交關係有助於雙方加強了解、創造建立積極互利關係的機會，而這應該會給委內瑞拉人民帶來社會和經濟幸福。」