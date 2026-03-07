伊朗外長與印度、斯里蘭卡外長通電話　強烈譴責美國突襲伊護衛艦

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）與印度和斯里蘭卡外長通電話，強烈譴責美國在沒有任何警告的情況下在國際水域襲擊伊朗護衛艦「德納」號。



新華社引述伊朗外交部周五（3月6日）發表的聲明說，阿拉格齊分別與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）、斯里蘭卡外長維吉塔·赫拉特通電話。

一艘美國潛艇於周三（3月4日）在斯里蘭卡南部海岸擊沉了一艘伊朗軍艦。 -斯里蘭卡外交部長赫拉特確認這艘伊朗軍艦為「IRIS Dena」號。 （Reuters）

阿拉格齊在通話中講述了過去幾天以色列、美國的「罪行」，強調各國政府及聯合國有責任對美以的行為予以明確譴責。他強烈譴責美國在沒有任何警告的情況下，在距離伊朗海岸2000英里（約3200公里）的國際水域襲擊「德納」號（IRIS Dena）護衛艦的行為，並強調伊朗將通過國際機構追責。

阿拉格齊同時感謝斯里蘭卡為救援「德納」號護衛艦船員所作的努力。

星期三（4日），伊朗海軍「德納」號護衛艦在斯里蘭卡以南海域被美軍潛艇用魚雷擊沉，斯海軍在附近水域打撈出87具遺體。有報道說，「德納」號剛完成印度組織的國際海軍演習，遭襲時正在返航途中。

2025年9月9日，埃及開羅，伊朗外長阿拉格希（Abbas Araghchi）出席在埃及支持下簽署有關恢復對伊朗核計劃進行核查的協議後舉行的聯合新聞發布會。（Getty）

伊朗稱，美國在印度洋擊沉的伊朗護衛艦「無武器」且「無彈藥」，剛剛參加完由印度主辦的國際海軍演習。

伊朗副外長賽義德·哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh）周五在新德里說：「那艘船是應我們印度朋友的邀請去參加國際演習的。它是禮儀性質的。它沒有武器。它沒有彈藥……許多參加演習的伊朗年輕水兵喪生。下手之人不能放過。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

