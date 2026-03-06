伊朗局勢｜美媒：俄羅斯向伊朗提供美軍情報　包括軍艦戰機位置

美媒3月6日引述消息人士指，俄羅斯正在向伊朗提供美國在中東部署的軍事設施的具體位置，包括戰艦和戰機。報道指，儘管目前尚未知俄羅斯向伊朗提供協助程度有多大，不過是首次發現美國的對手正間接介入這場衝突。



《華盛頓郵報》報道指出，自從美國與以色列在2月28日襲擊伊朗後，俄羅就已經向伊朗提供美國軍事設施的定位。兩位熟悉內情的官員表示，儘管中俄兩國關係密切，中國似乎並未協助伊朗抵禦襲擊。

2025年3月6日，韓國大邱，圖為美國空軍的F-15E戰機在美軍基地上空進行飛行訓練。（Getty）

報道引述一名分析師指，提供給伊朗的情報符合伊朗近期襲擊美國軍隊的動向，包括打擊美國揮與控制基礎設施、雷達以及美軍在科威特的臨時作戰中心，這個臨時作戰中心在3月1日遭伊朗襲擊，6名美軍死亡，另有18人受傷。

報道還引述美國智庫卡內基國際和平基金會的俄軍問題專家馬西科特（Dara Massicot）表示，伊朗對美軍進行針對式的襲擊，專門攻擊指揮與控制系統。有官員則指，衝突爆發後，伊朗軍方在確定美軍位置的能力上就已遭到削弱。由於伊朗僅擁有少量軍用衛星，更沒有星座衛星群（satellite constellation），突顯俄羅斯所提供的情報價值，馬西科特補充，「特別是在歷經多年俄烏戰火，克里姆林宮已精進自身的目標鎖定能力」。