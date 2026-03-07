特朗普晤多間軍工企高層　稱各公司願將頂尖級武器產量提高四倍

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月6日（周五）在社交平台Truth Social發文稱，已與美國最大的幾家國防製造公司進行一次卓有成效、討論武器生產計劃的會議。特朗普稱，各公司同意將「頂尖級」武器的產量提高四倍，且雙方約定兩個月後將再次舉行會晤。



特朗普稱，武器生產擴張在會議召開前三個月就已經啟動，許多武器的工廠建設和生產工作已經展開。

他說，「我們擁有幾乎無限量的中級和中高級彈藥，例如，我們正在伊朗使用這些彈藥，最近也在委內瑞拉使用過。然而無論如何，我們仍進一步增加了此類彈藥的訂單量。」

據悉，與會公司包括英國軍工企業貝宜系統公司（BAE Systems）、波音公司（Boeing）、霍尼韋爾航空航天公司（Honeywell Aerospace）、L3哈里斯導彈解決方案公司（Harris Missile Solutions）、洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）、諾斯諾普格魯曼（Northrop Grumman）和雷神公司（Raytheon）。