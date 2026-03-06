Kristi Noem遭特朗普調職　顧問兼緋聞情夫料也將離開國土安全部

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（3月5日）解僱國土安全部長諾姆（Kristi Noem）及將其調職後，《紐約郵報》報道，被視作諾姆親信、緋聞情夫的高級顧問利雲度夫斯基（Corey Lewandowski）預計也將離開國土安全部。



諾姆與利雲度夫斯基均為已婚，綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報道，利雲度夫斯基作為諾姆的緋聞情夫兼顧問，更是她在部門內的實際「幕僚長」，長期控制部門運作，以突然解僱員工和散播「恐懼」聞名，諾姆之前也因使用納稅人資助的私人飛機與利雲度夫斯基在全國旅行備受爭議。

2026年3月5日，克里斯蒂·諾姆在美國田納西州納許維爾君悅酒店舉行的「軍士慈善協會」會議上發表演說。此前不久，美國總統特朗普宣布她將被撤換國土安全部長一職。（Reuters）

幾日前，諾姆在國會為一項耗資2.2億美元（約17億港元）的競選活動辯護時，遭質詢她的婚外情問題，問答表現被視十分糟糕。據報道利雲度夫斯基與諾姆同居，諾姆與丈夫育有三個孩子。

2025年5月27日，美國國土安全部官員利雲度夫斯基（Corey Lewandowski）在波蘭雅西翁卡（Jasionka）舉行的保守派政治行動會議（CPAC）上發表講話。（資料圖片，Reuters）

《紐約郵報》還披露，兩人的婚外情在華盛頓早已不是秘密，可追溯至諾姆擔任南達科他州長時期。利雲度夫斯基作為一名無薪特別政府僱員，卻在部門內擁有巨大影響力，包括批准合約和關鍵人事任命，引發諸多不當行為指控。

儘管利雲度夫斯基回應稱不會猜測諾姆被解僱的原因，淡化自己在部門的影響力，稱只是「無償志工」。