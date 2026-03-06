美國法官將召閉門會議 商討特朗普關稅退稅問題
撰文：韓學敏
出版：更新：
路透社3月6日報道，美國國際貿易法院（U.S. Court of International Trade）法官伊頓（Richard Eaton）將於3月7日與政府律師舉行閉門「和解會議」，以制定退還高達1750億美元（約13691億港元）非法收取關稅的程序。
伊頓將與負責退款事務的美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection, CBP）律師會面，該機構負責向超過30萬名繳納關稅的進口商進行退款，這些關稅已於上個月被裁定違憲。
法院書記賈斯蒂斯（Gina Justice）向路透社確認此次性質為「不對公衆開放的和解會議」。
此次退款源於美國最高法院於2月20日裁定，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）徵收的廣泛關稅超越了其權力範圍。
法院未就退款程序提供指引，大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）在異議中警告此過程可能成為「一團亂」。政府律師指出，退款規模前所未有，需人工審查數千萬筆關稅支付記錄。
特朗普提出新關稅政策 美國24州政府聯手入稟阻止美國際貿易法院下令政府退還關稅 紐時：料特朗普將提上訴聯儲局警告：經濟不確定衝擊消費者信心 關稅持續推高物價貝森特：15%全球關稅本週生效 冀引其他條款150天內回調至原稅率