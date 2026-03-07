特朗普要求伊朗「無條件投降」　紐時：衝突或持續更久

《紐約時報》周五（3月6日）指出，如果美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）堅持要伊朗「無條件投降」，這場衝突可能會持續更長時間。



以色列和美國對伊朗的轟炸已進入第六天，伊朗在公開場合沒有表現出任何投降的意願，還將戰火擴大到駐有美軍基地的阿拉伯國家，用導彈和無人機襲擊這些國家，儘管近日的襲擊數量有所減少。

2026年3月6日，伊朗民眾在德黑蘭上街抗議美國與以色列（WANA via REUTERS）

特朗普對於伊朗的立場則一變再變，他的最新立場是絕不會接受伊朗「無條件投降」以外的任何條件。

特朗普6日在社媒發文道：「除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。」他說，伊朗投降後，他會為伊朗「選出一位或多位偉大且可接受的領導人」，並承諾美國及盟友「將不遺餘力地把伊朗從毀滅邊緣拉回來」。

特朗普對這場戰爭設定的目標不斷變化，令他的幕僚和國會盟友疲於應對，有時甚至不得不與特朗普的立場相悖。

在美以發動空襲的頭一天，特朗普呼籲伊朗人民起來推翻政府。但在隨後幾天，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）和戰爭部長赫格塞思（Pete Hegseth）都避開對伊朗進行政權更迭的言論，而是強調美國專注於確保伊朗的核計劃永久摧毀，不再擁有攻擊以色列、阿拉伯鄰國，甚至可在未來攻擊美國的導彈能力。

伊朗擁有9200萬人口，幾乎是委內瑞拉的三倍，而且伊朗政府是由神權政治和伊朗伊斯蘭革命衛隊掌控。但特朗普反覆提起美國迅速推翻委內瑞總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的軍事行動模式，一直拒絕接受伊朗和委內瑞拉在各方面截然不同的說法。

圖為2026年3月1日，美國紐約市有民集會，支持美國總統特朗普（Donald Trump）對伊朗的軍事打擊。（Reuters）

特朗普6日接受美國有線電視新聞網絡（CNN）的簡短電話採訪時說：「這很容易辦到。就像委內瑞拉一樣。」他表示並不關注伊朗是否會選出一個民主政府，並表示願意與溫和的什葉宗教派袖合作。

特朗普說：「我不介意宗教領袖，我與很多宗教領袖有過接觸。」

特朗普說，只要他們「公平」對待以色列和美國，他願意保留伊朗的神權政府。

本文獲《聯合早報》授權轉載

