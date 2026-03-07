杜拜機場上空傳爆炸聲　疑攔截行動碎片掉落　杜拜：機場運作暫停

綜合法媒、央視新聞報道，杜拜國際機場（又譯迪拜國際機場，機場編號DXB）上空傳出爆炸聲，該處上空曾有攔截行動，並出現煙霧。杜拜媒體辦公室較早前稱，當地攔截行動後有碎片掉落。央視則指，候機樓內部份旅客被要求緊急疏散至地下一層避險。

杜拜媒體辦公室之後發文指，杜拜國際機場運作暫停。



帖文指，「為保障乘客、機場工作人員和機組人員的安全，杜拜國際機場 (DXB) 營運已暫時中止。所有流程均依照既定的安全規程進行。」

美國、以色列與伊朗爆發戰火後，伊朗被指派出無人機到中東多國，又發射導彈，襲擊當地的美軍基地，多國政府忙於擊落無人機與導彈等。

杜拜媒體辦公室7日較早前稱，當地攔截行動後有碎片掉落，當時形容是已受控的輕微事件（minor incident）。

據航班追蹤網站Flightradar24指，多架飛往杜拜機場的航班一度滯留空中，至後來該機場恢復讓航班降落。

但阿聯酋航空（Emirates）隨後表示，決定暫停所有往返杜拜的航班，直至另行通知，並叫旅客不要前往機場。

路透社則引述目擊者指，阿聯酋首都阿布扎比（Abu Dhabi）也傳出數下巨響。阿聯酋表示其防空系統正應對導彈威脅。