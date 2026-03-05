杜拜遭伊朗襲擊　阿聯酋總統與王子現身商場　淡定吃飯握手安民心

以色列及美國聯合對伊朗開戰，伊朗隨即展開報復，波斯灣各國都遭波及，連度假之島杜拜也難逃砲火。不少旅客滯留該地，擔憂自己的人身安全。但就在2日，有民眾拍到阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）與杜拜王子哈姆丹（Sheikh Hamdan）巡視賣場，還留在賣場內用餐、與民眾互動，讓留在當地的人安心不少。



總統與王子逛賣場、用餐 親民舉動圈粉

儘管中東局勢升溫，賣場仍擠滿居民與遊客。社交媒體流傳的影片顯示，阿聯酋總統與杜拜王子一同逛賣場，並由高級官員及其他酋長陪同，期間仍不忘與民眾互動。阿聯酋總統邀請一名小女孩靠近自己，蹲下與她平齊並親吻她的手，隨後小女孩回到家人身邊。

阿聯酋總統與杜拜王子逛賣場，與民眾親切互動。（X/BRICSinfo）

領導人在動盪時刻公開露面 展現自信：

還有一名來自加納（Ghana）的外籍人士上前握手，詢問兩人近況如何。總統回問該男子是否快樂，男子笑着回答：「是的。」總統祝他在阿聯酋旅遊愉快，男子也回應：「非常好，這是一個安全的國家。」此外，兩位領導人也被拍到在賣場餐廳用餐，周圍聚集了許多拿着手機拍照的民眾，但他們毫不介意，依舊從容用餐。

媒體及網友狂讚

阿聯酋媒體指出，領導人在局勢動盪的時刻公開露面，是展現自信的表現：「領導人公開亮相，展示國家的安全與穩定，即使在區域緊張情勢升高之際亦如此。」

對此，網友也一致誇讚：

「他們不讓伊朗攻擊擾亂日常運作，這在緊張時刻是一種強而有力的信號」

「POV：你的防空系統如此精良，總統可以在購物中心散步，而整個地區實際上正陷入混亂。這就是『保持冷靜，繼續前行』的寫照」



目前，伊朗的報復行動已持續至第四天。阿聯酋確認，伊朗向其領土發射導彈與無人機。國防官員表示，多數攻擊已被偵測並攔截。根據國防部資料，至少已有3人在此次攻擊中喪生，數十人受傷。

