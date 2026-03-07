伊朗總統向鄰國致歉　稱除非遇襲否則不攻擊對方

伊朗近日攻擊中東多國，報復遭美國及以色列空襲後，總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）3月7日就事件向鄰國致歉，並表示不會再攻擊對方。



路透社及半島電視台（Al-jazeera）等傳媒引述伊朗傳媒報道，佩澤希齊揚稱伊朗臨時領導委員會6日已批准不再攻擊鄰國，除非這些國家發動攻擊，同時強調無意與區內國家不和。

伊朗總統佩澤希齊揚（中）與司法首長穆赫辛尼-埃傑伊（Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i，左）及專家會議第二副主席阿拉菲（Alireza Arafi，右）3月1日在當地舉行臨時領袖委員會會議。（Reuters）

而在德黑蘭方面道歉前不久，沙特阿拉伯國防大臣哈立德（Khalid bin Salman Al Saud）與巴基斯坦軍方高層會面後在社交平台X發文，稱雙方討論伊朗攻擊沙特，以及阻止有關事件的方法。

哈立德強調，伊朗的行為損害區內安全及穩定，同時希望德黑蘭方面可以保持理性和避免誤判。

沙特是世上最大石油出口國，美以一週前向伊朗發起軍事行動後，沙特東部的塔努拉角油港口（Ras Tanura）煉油廠日前至少兩度遭無人機襲擊；沙特國防部7日較早時亦稱攔截首都利雅得（Riyadh）東南部蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）附近的彈道導彈。

沙特傳媒同日報道，鄰近阿聯酋的謝巴（Shaybah）油田遭伊朗一批無人機攻擊，但被沙特軍方攔截及擊落。