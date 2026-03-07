伊朗局勢｜美海軍：福特號已到紅海　將派第三艘航母布殊號往中東

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第七日之際，美國海軍學會新聞網（USNI News）報道，航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）目前正在中東執行任務。與此同時，美國海軍宣布，航空母艦「喬治布殊號」（USS George H.W. Bush）已於3月6日完成訓練演習，報道指預計美軍將在不久派出第三艘航母前往中東。



據報道，美國防部3月6日（周五）發布照片，顯示「福特號」航空母艦和「班布里奇號驅逐艦」驅逐艦（USS Bainbridge）5日通過蘇彝士運河（Suez Canal）。

2026年3月5日，美國海軍航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford ）在埃及通過蘇彝士運河（Suez Canal），前往支援對伊朗的「史詩怒火」（Epic Fury）軍事行動。（Reuters）

報道指，這次航行將海軍最新型的航空母艦帶入美國中央司令部轄區內，過去兩年半以來，伊朗支持的胡塞武裝（Houthis）在該區域多次襲擊美國軍艦和商船。

據美國海軍學會新聞網早前報道，自2月28日伊朗戰爭爆發以來，胡塞武裝已表示支持伊朗，但尚未表明是否計劃恢復對船隻的襲擊。

與此同時，美國海軍宣布，美國下一艘即將部署的航空母艦已完成訓練演習。

報道指，「喬治布殊號」及其護航艦及艦載機聯隊已完成所有航母打擊群在獲得國家任務認證前必須進行的綜合部隊訓練演習。

美國艦隊司令部發布的新聞稿稱：「喬治布殊號」航母打擊群反復展示了其艦載機準確、快速的升降能力。」

圖為「喬治布殊號」航母。（網絡圖片）

目前，隨着與伊朗的衝突持續，美國兩個航母打擊群已部署到該地區。據美國海軍學會新聞艦隊和海軍陸戰隊追蹤器最新數據顯示，福特號航空母艦現時正在紅海，而林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln）則在阿拉伯海執行任務。