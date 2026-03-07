杜拜機場一帶遭無人機襲擊畫面熱傳　BBC查核：撞擊位置鄰近A大廳

杜拜國際機場（又譯迪拜國際機場，機場編號DXB）一帶3月7日傳出爆炸聲後，社交網站熱傳一段該機場附近遭無人機襲擊的影片，現場冒出濃煙，英國廣播公司（BBC）查核後指，撞擊位置看來位於鐵路線和租車公司大樓的北側，鄰近機場A大廳（Concourse A）。有美媒則訪問到一名當時身在機場內的目擊者指，當時感覺到「建築物搖晃」。



美國、以色列與伊朗爆發戰火後，伊朗被指派出無人機到中東多國，又發射導彈，襲擊當地的美軍基地，多國政府忙於攔截無人機與導彈等。3月7日傳出有無人機飛至杜拜機場一帶的消息。

BBC報道，這段經查核的影片拍攝於機場南側工業區一處，畫面顯示客運大樓附近發生爆炸，在影片中，可以聽到拍攝者說出「又一架無人機」的字眼，撞擊前還能聽到類似無人機引擎的嗡嗡聲。在爆炸前，可以看到有物體急劇下降，但無法辨認其具體形狀。

報道指，撞擊位置看來位於鐵路線和租車公司大樓的北側，鄰近機場A大廳（Concourse A），當時至少有4架飛機停在客運大樓旁的停機坪上，目前尚未清楚該無人機撞擊是攔截行動後的結果，抑或是遭鎖定的目標打擊。

目擊者：感到建築物搖晃

美媒則訪問到一名當時身在杜拜機場的目擊者指，事發時他看到撞擊事件，感到只有約100米的距離，透過玻璃看到外面有大量黑煙，似乎就在機場周邊，又感受到震動，形容「建築物也搖晃」，之後機場職員把旅客帶到機場內較安全位置。

杜拜目前尚未證實機場一帶遇襲，但機場在7日較早前一度暫停運作，其後恢復部份運作。阿聯酋航空（Emirates）也一度暫停所有往返杜拜的航班，之後稱將恢復運作。

據航班追蹤網站Flightradar24指，多架飛往杜拜機場的航班一度滯留空中，至後來該機場恢復讓航班降落。