無人機事件後　阿塞拜疆再批伊朗　指阻止另外多項襲擊計劃

阿塞拜疆3月5日指控伊朗派出無人機越境襲擊，造成飛地納希切萬（Nakhchivan）機場至少4人受傷，事發一日後，阿塞拜疆國家安全局6日指，已經阻止伊朗革命衛隊（IRGC）多項準備實施的襲擊計劃，包括攻擊輸油管道。



阿塞拜疆國家安全局指，伊斯蘭革命衛隊的襲擊計劃包括打擊巴庫－第比利斯－杰伊漢（Baku－T'bilisi－Ceyhan，簡稱BTC）輸油管道、以色列駐阿塞拜疆大使館、一座猶太教堂以及阿塞拜疆內一名「山區猶太人（ Mountain ​Jews）」的領袖。

國家安全局還指日前發生的機場遇襲案，初步調查發現一名阿塞拜疆公民與兩名伊朗公民在伊朗革命衛隊的指示下合謀，將7公斤以上的C－4炸彈運入阿塞拜疆，而當局已經對四人發出國際逮捕令。

2026年3月5日，阿塞拜疆飛地納希切萬（Nakhchivan），圖為伊朗無人機襲擊一個機場後火光沖天並伴隨濃煙。（Reuters）

阿塞拜疆方面抗議，3月6日下令撤走駐伊朗外交官，伊朗則否認向阿塞拜疆派出無人機。

美國與以色列2月28日起聯手襲擊伊朗，德黑蘭派出導彈與無人機報復美軍在中東多地的基地，令多國受波及。