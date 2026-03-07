伊朗德黑蘭機場遭空襲濃煙四起　以色列軍：摧毀起碼16軍機｜有片

中東局勢持續動盪，伊朗首都德黑蘭梅赫拉巴德機場（Mehrabad Airport）3月6日深夜遭以色列軍空襲擊中。網絡流傳的片段顯示，現場附近冒出火光，目前未知具體受損情況。



以色列國防軍之後稱，過去一夜對梅赫拉巴德機場發動的一系列空襲中，摧毀伊朗革命衛隊聖城旅所使用、曾用於向真主黨運送武器的16架飛機，又破壞機場的其他軍事基礎設施，以及幾架「對以色列空軍構成威脅」的伊朗戰機。

綜合外媒報道，機場在深夜遭空襲擊中爆炸，英國廣播公司引述目擊者指，有飛機在跑道上起火。以色列早前表示，對德黑蘭和伊朗境內其他幾個地點發動空襲，動用80幾架戰機，目標包括導彈發射場等軍事基礎設施。

梅赫拉巴德機場位於德黑蘭市區，並由政府負責營運，被認為是伊朗最繁忙的機場。不過與市區外的伊瑪目霍梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）不同，梅赫拉巴德機場僅營運國內航班。