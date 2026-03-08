阿聯酋總統伊朗襲擊後首公開發言　稱國家處戰爭時期但局勢仍穩定

阿聯酋總統3月6日（周五）首次在伊朗向其海灣鄰國發射導彈襲擊後公開發言，稱國家正處於戰爭時期但局勢仍穩定，並警告稱阿聯酋絕非易受攻擊的目標。一名阿聯酋官員則於周六表示，希望伊朗立即停止對海灣非交戰國家的侵略行為。



路透社報道，阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）周五在探望遭襲擊傷者時表示，「阿聯酋皮厚肉硬，不是容易被吞下的獵物。」他亦稱，「我們將履行對國家、人民以及居民的職責，他們同樣是我們大家庭的一份子。」

2026年3月6日，阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）在阿布扎比一家醫院探望遭伊朗襲擊傷者。（Reuters）

一名阿聯酋官員周六則表示，「任何形式的升級都令人憂慮。我們希望遏制戰爭，不希望戰火蔓延。我們要讓伊朗人明白，攻擊整個鄰近地區對他們毫無助益，必須就此止步並認清這一點。」

該名官員亦指，伊朗的攻擊行動造成兩國間形成巨大的信任鴻溝，此種裂痕將持續數十年之久。而阿聯酋目前與伊朗達成的任何新協議都將不再局限於核問題，導彈問題如今已成為焦點。