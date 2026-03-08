伊朗局勢｜特朗普稱不排除派遣地面部隊：未來或出兵奪濃縮鈾

美國、以色列與伊朗之間的衝突持續，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月7日接受記者提問時，未排除向伊朗派遣美軍地面部隊的可能性，但強調必須要有「非常好」的理由，他才會出動地面部隊。特朗普又指，他們未來也可能會派兵赴伊朗核設施奪取其濃縮鈾。



美媒及英國《衛報》7日報道，特朗普當日在空軍一號被記者問到會否向伊朗派地面部隊。他起初拒絕回應，但後來補充指：「也許（會派地面部隊）吧，但必須有非常充分的理由......如果我們真的那樣做，他們將會遭受重創。」

當被記者追問會否考慮動用地面部隊奪取伊朗核設施中的濃縮鈾時，特朗普稱他們目前未討論相關議題，但不排除未來會為此而出兵。

特朗普表示：「我們還沒討論過這件事，那裏（伊朗核設施）已被徹底摧毀......也許未來我們會這樣做（派兵奪伊朗濃縮鈾）。那當然是件好事，但現在我們只聚焦重創他們。」

2026年3月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在空軍一號上向記者發表講話時 ，防長赫格塞思（Pete Hegseth）站在他的後方。（Reuters）

儘管他未排除派遣地面部隊的可能性，但他卻改變立場排除庫爾德人參戰的可能性，稱他已告知庫爾德武裝不要介入伊朗局勢。