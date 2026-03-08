特朗普出席美軍遺體移交儀式　6名士兵伊朗行動中遭無人機襲喪生

美國總統特朗普（Donald Trump）3月7日（周六）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）於多佛空軍基地（Dover Air Force Base）出席在對伊朗軍事行動中喪生的6名美軍士兵遺體移交儀式。



美媒報道，這6名陸軍預備役人員在科威特的一個指揮中心遭無人機襲擊身亡，他們均來自位於艾奧瓦州德梅因（Des Moines）的第103後勤司令部，該司令部負責提供食品、燃料、水、彈藥、運輸設備和補給。

2026年3與額日，美國總統特朗普（Donald Trump）等人於多佛空軍基地（Dover Air Force Base）出席在對伊朗軍事行動中喪生的6名美軍士兵遺體移交儀式。（Reuters）

周六下午晚些時候，特朗普在空軍一號上返回佛羅里達時向媒體表示，「今天是一個非常悲傷的日子。但很高興我們表達了敬意」。他說，陣亡士兵的親屬都是「偉大的人，偉大的父母、妻子和家人」，並表示「父母為此感到無比自豪」。

除特朗普和梅拉尼婭外，出席儀式人員還包括副總統萬斯（JD Vance）及其夫人、防長赫格塞思（Pete Hegseth）、司法部長邦迪（Pam Bondi）等人。

2026年3月7日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）、第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，中）、副總統萬斯（JD Vance，右）於多佛空軍基地（Dover Air Force Base）出席在對伊朗軍事行動中喪生的6名美軍士兵遺體移交儀式。（Reuters）

儀式期間，覆蓋着美國國旗、承載着陣亡士兵遺體的靈柩，從運送他們的軍用飛機移交至等候的車輛上，隨後將運往基地內的殯儀設施。在那裏，軍方人員將為逝者進行最後的安葬準備。