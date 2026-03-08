內塔尼亞胡：對伊攻擊繼續全力進行　以色列試圖解放而非分裂伊朗

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）3月7日（周六）發表視像講話表示，對伊朗的戰爭將持續進行，力度不會減弱且毫不妥協。他強調以色列並非試圖分裂伊朗，而是「致力解放伊朗」。



《以色列時報》（The Times of Israel）報道，內塔尼亞胡表示，以色列為下一階段的對伊戰爭已擬定「一套精心策劃且充滿驚喜的計劃」，旨在「破壞伊朗政權根基，促成變革」。

圖為2026年3月2日，在菲律賓奎松市（Quezon City），支持伊朗的民眾集會，焚燒美國總統特朗普（Donald Trump）和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的肖像。（Reuters）

他對伊朗伊斯蘭革命衛隊成員說，「你們也在我們的視線範圍內。誰放下武器，誰就不會受到傷害。誰不放下武器，誰的頭上就會沾滿鮮血。」

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）則同日表示，美國企圖將伊朗變成另一個委內瑞拉，但未能實現其目標。他稱，伊朗不會與美國進行談判，美國必須為自身行為付出代價，而伊朗有權力自衛，並呼籲伊朗人民團結一致對抗敵人。