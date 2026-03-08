以色列襲伊朗石油設施現巨大火球　大片烈焰染紅德黑蘭夜空｜多片

美國、以色列與伊朗的衝突持續，以軍3月7日晚對伊朗的數個石油設施發動襲擊，從經外媒核實的影片可見，數個位於德黑蘭的石油設施冒起巨大火球和濃煙，大片紅色染紅城市夜空。



《紐約時報》7日報道，以色列軍方當日發聲明中證實，他們襲擊了德黑蘭的多個石油儲存和能源設施，並稱這些設施被伊朗軍方使用。以方稱這次襲擊是一次重大打擊，旨在摧毀伊朗的軍事基礎設施。

據《紐約時報》及半島電視台（Al Jazeera）等外媒核實的影片，以軍發動襲擊後，德黑蘭南部儲油庫附近竄起巨大火球。

第二條在德黑蘭北部主要公路拍攝的影片中，可以看到另一個石油儲存設施附近也燃起了熊熊大火及冒起濃煙。

據伊朗石油部其後發表的聲明，除了上述設施外，德黑蘭省和厄爾布爾士省（Alborz）的其他石油儲存庫也遭到攻擊。

部門表示，消防和緊急人員正在努力撲滅襲擊造成的火焰，並聲稱他們早已採取預防措施，因此當地不會出現燃料或能源短缺的問題。

+ 1

報道指，這似乎是自美國、以色列與伊朗再度首次爆發衝突以來，首次攻擊伊朗能源基礎設施。以軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）此前曾表示，以色列將進入行動的下一階段，但未作詳細說明。