伊朗局勢｜特朗普批評施紀賢行動遲緩：不需英國的幫助

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月7日前往佛羅里達的途中，在自家社交媒體Truth social上批評英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默），稱美國不需要英國向中東部署兩艘航空母艦。



特朗普在社交媒體發文，批評英國首相施紀賢在戰時未能及時提供有效幫助。（Truth social截圖）

「英國，我們曾經的偉大盟友，或許是最偉大的盟友，終於認真考慮向中東派遣兩艘航空母艦了，」特朗普在社交媒體上發文，並補充：「沒關係，首相施紀賢，我們不再需要它們了——但我們會記住的。我們不需要那些在我們已經贏得戰爭之後才加入戰爭的人！」”

就在特朗普表態數小時前，英國國防部宣布，四架美國轟炸機於周五、周六降落在英國皇家空軍基地，並已開始使用英方基地執行相關任務。此前，英國官員表示，因美以和伊朗之間的衝突導致中東局勢日益緊張，他們正在準備派遣一艘航空母艦赴中東部署。

據英媒報道，特朗普在受訪時直言施紀賢一點忙也沒幫上，並稱：「從沒想過英國人會這樣。」