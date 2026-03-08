美媒：美以擬派特種部隊　赴伊朗奪取濃縮鈾

美媒Axios援引知情人士稱，美國和以色列考慮派遣特種部隊，赴伊朗核設施奪取其儲存的濃縮鈾。



美國早前指出伊朗擁有的450公斤60%濃縮鈾可在幾周內濃縮至武器級（鈾濃度大於90%），清除該威脅為特朗普政府發動對伊朗襲擊的原因之一。而奪取這些濃縮鈾必然需要美以軍隊在伊朗境內行動。

一位以色列國防官員稱，總統特朗普（Donald Trump）及其團隊正認真考慮派遣特種作戰部隊進入伊朗執行特定任務。一名美國官員則表示，政府已討論過兩個選項：一是完全從伊朗移除這些材料，二是引入核專家在現場稀釋，最終決定將由總統、戰爭部和中央情報局（CIA）做出。

2026年3月1日，Vantor衛星影像顯示了伊朗納坦茲（Natanz）核設施及其周邊基礎設施。（Vantor via Getty）

報道指，目前尚不清楚該行動是由美國、以色列或兩國聯合執行。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）本月3日就伊朗的濃縮鈾表示：「總需要有人去把它弄到手」。總統特朗普早前則對記者表示：「有非常好的理由時，地面部隊是有可能部署的」。

伊朗大部分濃縮鈾儲藏於伊斯法罕（Isfahan）地下核設施中，其餘部分則分別存放在福爾道（Fordow）和納坦茲（Natanz）。戰爭初期，美國和以色列對納坦茲和伊斯法罕發動空襲，其目的似乎是為了封鎖入口，很可能是為了防止濃縮鈾被轉移。