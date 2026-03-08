伊朗局勢｜專家：核材料或流入黑市釀擴散危機　美以需搶先獲取

美國、以色列與伊朗的衝突持續之際，美媒3月7日引述專家稱，美以兩軍無法單靠空襲控制伊朗的核材料、設備，如果相關技術落入不法份子之手，或會導致意料之外的核擴散風險。



美國《紐約郵報》（New York Post）引述英國以色列通訊與研究中心（BICOM）伊朗問專家Andrew Apostolou稱，美國及以色列雖已打擊伊朗多處核設施，但不代表所有核子相關材料都已被妥善處理。

這張攝於2026年3月7日的衛星影像中，可以看到伊朗與美國、以色列爆發衝突期間，位於納坦茲（Natanz）的核設施情況。（Reuters）

他表示：「你可以轟炸很多地方，但你不可能轟炸『所有』地方，這也是美國想努力確立一個順從（美國的）政權的原因之一。」

報道指，在衝突持續之際，伊朗內部不排除有人可能會試圖奪取核子技術，以換取逃離伊朗的機會。Andrew Apostolou分析，朝鮮、巴基斯坦、俄烏周邊國家甚至一些遭伊朗導彈攻擊的波斯灣國家，都有可能想取得伊朗的核技術。

這張攝於2022年7月21日的設計圖片中，可以看列代表原子的符號以及伊朗國旗。（Reuters）

美媒Axios引述知情人士稱，美國和以色列考慮派遣特種部隊，赴伊朗核設施奪取其儲存的濃縮鈾。