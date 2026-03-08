伊朗局勢｜專家：核材料或流入黑市釀擴散危機 美以需搶先獲取
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國、以色列與伊朗的衝突持續之際，美媒3月7日引述專家稱，美以兩軍無法單靠空襲控制伊朗的核材料、設備，如果相關技術落入不法份子之手，或會導致意料之外的核擴散風險。
美國《紐約郵報》（New York Post）引述英國以色列通訊與研究中心（BICOM）伊朗問專家Andrew Apostolou稱，美國及以色列雖已打擊伊朗多處核設施，但不代表所有核子相關材料都已被妥善處理。
他表示：「你可以轟炸很多地方，但你不可能轟炸『所有』地方，這也是美國想努力確立一個順從（美國的）政權的原因之一。」
報道指，在衝突持續之際，伊朗內部不排除有人可能會試圖奪取核子技術，以換取逃離伊朗的機會。Andrew Apostolou分析，朝鮮、巴基斯坦、俄烏周邊國家甚至一些遭伊朗導彈攻擊的波斯灣國家，都有可能想取得伊朗的核技術。
美媒Axios引述知情人士稱，美國和以色列考慮派遣特種部隊，赴伊朗核設施奪取其儲存的濃縮鈾。
伊朗局勢｜特朗普否認俄支持伊朗襲擊美軍 避答對美俄關係影響美國駐挪威奧斯陸大使館凌晨發生爆炸 警方：疑人為事件伊朗局勢｜中東多國續受襲 路透：沙特警告伊朗持續襲擊將引報復伊朗傳媒：專家會議已就新最高領袖人選達成多數共識