伊朗局勢｜中東多國續受襲　路透：沙特警告伊朗持續襲擊將引報復

伊朗對中東多國攻擊持續。路透社7日引述消息報道，沙特阿拉伯已警告伊朗當局，若伊朗持續以飛彈或無人機攻擊沙特領土與能源設施，政府可能允許美軍動用其境內基地進行軍事行動，並將進行報復。​



報道引述4名消息人士指，沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）已向伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）表示，雖然沙特支持透過外交與調停降溫，願意接受任何形式的調解，以促成降級和談判解決，強調利雅得及其他海灣國家都未允許美國使用其領空或領土對伊朗發動空襲。但若對該國攻擊持續將招致報復性回應。

2026年3月2日，沙特阿拉伯拉斯塔努拉（Ras Tanura），衛星圖像顯示，美國和以色列與伊朗持續開火之際，煉油廠遭無人機襲擊後冒出濃煙。（Reuters）

沙特近日攔截了至少八架侵入領空的無人機，此外，阿聯酋、科威特、卡塔爾、巴林等海灣國家在過去一週都遭到來自伊朗的大量飛彈和無人機攻擊，其中包括打擊沙特拉斯坦努拉（Ras Tanura）煉油廠等關鍵能源基礎設施。​