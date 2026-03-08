美媒引情報機構評估報告：大規模襲擊伊朗「不太可能」推翻政權

《華盛頓郵報》8日引述消息指，美國國家情報委員會（National Intelligence Committee）的一份機密評估報告顯示，對伊朗發動大規模戰爭難以實現政權更迭，與總統特朗普（Donald Trump）公開聲稱要「清理」伊朗政權、插手繼任安排的政治目標形成明顯落差。



報道引述知情人士稱，報告概述了對伊朗領導層進行「精準斬首」與發動「大規模攻勢」兩種情形，認為無論哪種伊朗軍方及其神職機構均會依據既有接班機制維繫政權，而目前分裂並且缺乏組織性的反對派「不太可能」接管。

圖為2026年3月7日，美國總統特朗普及防長赫格賽思在空軍一號專機上接受傳媒訪問。（Reuters）

據稱，報告在2月28日美以發動襲擊前約一週完成，其評估結果代表18個美國情報機構，被視為對伊朗體制運作相對深入、審慎的判斷。

委員會所屬的國家情報總監辦公室（ODNI）拒絕就此置評。白宮未透露特朗普在批准此次行動前是否獲悉該評估結果，其發言人重申，行動的目標是摧毀伊朗彈道飛彈及其生產能力、摧毀其海軍及武裝代理人的能力、阻止其獲得核武，強調伊朗「正被徹底擊潰」。