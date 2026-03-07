中東戰火致航空燃油價飆逾80%　業界警告機票漲價與航班取消風險

撰文：韓學敏
出版：更新：

美國、以色列與伊朗爆發戰火，中東石油供應大受影響，航空燃油價格在過去一週內飆升超過80%，外媒報道，此可能推高夏季假期前的航空旅行成本，甚至引發航班取消風險增。

英國廣播公司（BBC）3月7日報道，西北歐航空燃油價格已從每噸830美元（約6492港元）飆升至逾1,500美元（約11,733港元），達2022年俄烏戰爭以來最高水平。

美國聯合航空（United Airlines）行政總裁柯比（Scott Kirby）表示，燃油成本上漲將對該航空公司下一組財務業績產生「重大影響」。當被問及機票價格何時會受到影響，他表示「可能很快開始」。

燃油通常佔航空公司營運成本的20%至40%。許多航空公司會使用金融衍生性商品提前數月甚至數年以固定或封頂價格鎖定燃油供應——這一過程稱為避險。評級機構Fitch本周的一份報告指出，包括中東地區的航空公司，通常都維持著相對較高的燃油避險覆蓋率。未來三個月的避險水準在50%到80%以上不等。

Airlines for America數據顯示，自2月28日美以對伊朗發動襲擊後，航空燃油價格飆升。（Airlines for America）

根據能源情報公司（Energy Intelligence）的數據顯示，光是科威特的祖爾煉油廠就供應歐洲約10%的航空燃油進口量。

分析師指出，霍爾木茲海峽航運受阻是衝擊供應的主因，該航線承擔歐洲約50%的航空燃油進口，若其長期關閉，問題將加劇。

伊朗局勢｜伊朗股市將關閉　直至另行通知伊朗局勢｜美海軍：福特號已到紅海　將派第三艘航母布殊號往中東英國駐以色列外交官指數週前預警美以襲伊朗　斥英政府應對不足伊朗局勢｜交易員憂能源市場逼近危局　幾天內原油或突破100美元
航空公司
伊朗
中東
以色列
石油