伊朗小學遇襲新影片曝　美媒分析：美軍戰斧導彈擊中校旁海軍基地

以色列與美國2月28日起聯手襲擊伊朗後，該國南部米納布市（Minab）一間女子小學同日遇襲，造成至少165人喪生。伊朗半官方媒體邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）3月8日上傳事發時的影片，顯示一枚導彈曾擊中位於該校旁邊的伊朗革命衛隊海軍基地。美媒分析指，學校周圍在影片開始時滿布塵土和濃煙，意味它在基地遇襲前已遭攻擊。另外，涉事的導彈為戰斧巡航導彈，而美軍是這場衝突中唯一使用該款導彈的勢力。



美國《紐約時報》報道，該影片是從基地對面的一處建築工地拍攝，導彈擊中基地內的一棟建築物後，濃煙和碎片從中傾瀉而出，而該建築物據稱是一間醫療診所。

導彈擊中目標後，遠處隨即傳來圍觀者的尖叫。當鏡頭向右移動時，可以看到周圍已滿布塵土和濃煙的涉事小學。

《紐約時報》透過將影片與衛星圖像、此前已遭核實的影片作對比，核實了該影片的真確性。另外，前美國陸軍爆炸物處理技術員鮑爾（Trevor Ball）等多名專家，皆認定片中出現的導彈為戰斧巡航導彈。

報道稱，這與其先前作出伊朗小學很可能是遭美軍擊中的分析吻合。美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）曾表示，美軍在行動開始後前100小時內，對包括米納布市在內的伊朗南部地區進行大規模空襲；美軍中央司令部亦曾上傳多段於2月28日拍攝的影片，其中可以看到美軍艦艇向伊朗發射多枚戰斧導彈。

種種跡象意味着，美軍透過戰斧導彈等武器對伊朗南部發動大規模空襲之際，也是涉事小學和海軍基地遇襲之時。

+ 1

美國防部長國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）此前已表示，美方正在調查事件；總統特朗普（Donald Trump，川普）則一口咬定事件是伊朗所為。