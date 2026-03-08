伊朗小學遇襲逾百死 特朗普稱是伊方誤擊：他們毫無準繩度｜有片
撰文：聯合早報

美國、以色列與伊朗爆發衝突期間，伊朗南部米納布市（Minab）一間小學遇襲導致逾百名學生死亡，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月7日指責伊朗發動了這宗致命襲擊。
特朗普7日告訴記者：「我們認為這是伊朗所為，因為你們也知道，他們的彈藥非常不准。他們根本沒有任何精準度可言。」
當記者進一步追問時，在特朗普旁邊的國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）回應指，美方正在調查事件，並聲稱只有伊朗以平民為打擊目標。
該校2月28日遭襲，伊朗稱至少造成160人死亡，並指控襲擊是由美國及以色列發動。後者未表態對事件負責，但《紐約時報》等外媒調查發現美軍極有可能須對這宗事件負責。
白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）早前回應時說：「據我們所知，並非如此（美國所為）。戰爭部正在調查此事。」
本文獲《聯合早報》授權轉載
