伊朗小學遇襲逾百死　特朗普稱是伊方誤擊：他們毫無準繩度｜有片

美國、以色列與伊朗爆發衝突期間，伊朗南部米納布市（Minab）一間小學遇襲導致逾百名學生死亡，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月7日指責伊朗發動了這宗致命襲擊。



特朗普7日告訴記者：「我們認為這是伊朗所為，因為你們也知道，他們的彈藥非常不准。他們根本沒有任何精準度可言。」

當記者進一步追問時，在特朗普旁邊的國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）回應指，美方正在調查事件，並聲稱只有伊朗以平民為打擊目標。

該校2月28日遭襲，伊朗稱至少造成160人死亡，並指控襲擊是由美國及以色列發動。後者未表態對事件負責，但《紐約時報》等外媒調查發現美軍極有可能須對這宗事件負責。

2026年2月28日，美國、以色列與伊朗爆發衝突期間，伊朗米納布一間學校遇襲造成多名學童死傷，民眾及救援人員在現場展開救援工作。（Reuters）

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）早前回應時說：「據我們所知，並非如此（美國所為）。戰爭部正在調查此事。」

