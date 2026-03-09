K-pop男團BTS首爾開騷　市政府稽查周邊酒店　防止趁機欺詐定價

首爾市政府3月9日宣布，在即將舉行的K-pop男團BTS防彈少年團回歸演唱會周邊區域，稽查發現18間住宿設施違反《公衆衛生管理法》，主要涉及未按規定公示價格表或營業登記證。當局已加強檢查，以防範演唱會期間出現價格欺詐。



當局在鍾路區（Jongno-gu）及中區（Jung-gu）共稽查83間住宿設施。根據法規，業者必須在場所內展示營業登記證，並於前台公示住宿價格表且按該價格收費。

韓國超人氣男團，防彈少年團（BTS）（X@bts_bighit）

首爾市表示，文化遺產廳有條件批准使用歷史遺址舉辦BTS演唱會後，自1月起已開始監管場地周邊住宿。去年8月2日至4日，榮譽公共衛生監察員曾監察569間住宿，識別出未公示價格的場所，從而展開本次嚴查。

BTS將於3月21日在光化門廣場（Gwanghwamun Square）舉行回歸演唱會。首爾市表示，違規的18間商家將被調查，並可能面臨刑事指控。一旦確認違規，最高可判處6個月監禁或500萬韓元罰款。