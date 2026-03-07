澳洲稱軍用機在黃海遭攔截被逼至危險距離　中方指操作正當合理

近日澳洲國防部發聲明指，一架澳洲軍用直升機在黃海國際水域上空飛行時，遭到一架中國直升機攔截，更被「逼近至危險距離」，對此向中國提出抗議。3月6日，中國國防部回應指，澳方言論純屬歪曲事實，強調是澳洲多次派出直升機對中國抵近偵察並持續挑釁，中方屬於採取措施應對，操作正當合理。



澳方「圖文巴」是澳洲海軍主力軍艦之一。（路透社）

綜合路透社和法新社報道，澳洲國防部3月6日發表聲明稱，護衛艦「圖文巴」（HMAS Toowoomba）4日在黃海國際水域執行例行活動，一架艦載直升機在上空飛行過程中，被一架中國直升機攔截。隨後中國直升機飛至與澳方直升機相同高度，並逼近至「危險距離」。為確保飛行安全，澳方直升機隨後改變航向並拉開距離。

澳洲國防部稱，這是一次「不安全且不專業的機動動作」，對飛機及機組人員構成風險，幸無人傷亡，並強調在黃海展開例行性巡邏，是國際社會執行聯合國安全理事會對朝鮮制裁行動的一部分。

中國國防部：中方軍隊行動合理

針對澳方指責，中國國防部新聞發言人蔣斌6日表示，澳方歪曲事實，強調是澳方直升機抵近偵察並持續挑釁，中方軍隊的行動是專業且合理。

中國國防部發言人說，澳方多次派出艦載直升對中方抵近偵察並持續挑釁。（國防部）

蔣斌表示，澳方有關言論純屬歪曲事實、顛倒黑白，中方對此強烈不滿、堅決反對。近日，澳「圖文巴」號護衛艦打着所謂「執行聯合國安理會決議」的幌子，多次派出艦載直升機在黃海、東海海域對中方抵近偵察並持續挑釁，危害中國國家安全。針對澳方侵權滋擾行徑，中國軍隊迅即採取措施予以堅決有力應對，相關操作正當合理、專業規範，完全符合國際法和國際實踐。

蔣斌還稱，需要強調的是，聯合國安理會決議從未授權任何國家以監控違反決議活動為由，在他國管轄海空域部署軍力，開展監視活動。中方對任何以執行決議為名，危害中國國家主權和安全的行徑，都絕不姑息，必將堅決反制。中方敦促澳方切實尊重中方主權安全關切，立即停止散佈虛假信息，嚴格約束海空兵力行動，不得實施任何冒險挑釁行徑，不要做破壞地區和平穩定的事。