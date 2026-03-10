伊朗局勢推高能源價格　多國推節能措施　匈牙利禁原油等出口

中東局勢持續升溫，引發國際能源價格大幅飆升，為降低能源需求、緩解成本壓力，多個國家紛紛出台針對的節能及調控措施。



泰國近68%的能源依賴天然氣，本月初，泰國停止向其他國家出口能源（老撾和緬甸除外）。總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）下令公務員節約能源，措施包括暫停出國旅行、優先使用樓梯替代電梯。

政府發言人佩里斯維瓦塔納（ Lalida Periswiwatana）受訪時表示：「總理已下令從今天起公務員在家辦公，為公眾服務的官員除外」。

2026年2月10日，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）出席政府大樓內閣會議。（Reuters）

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr）則下令部分政府部門自3月9日起實行臨時四天工作制。三寶顏（Zamboanga）市政府還推出多項節能舉措，包括限制空調使用、管控公務出行及規範政府車輛使用。

巴基斯坦也公布近十項節約燃料的措施；孟加拉國呼籲民眾節能的同時，還宣布各大學從周一起暫停授課，以降低能源消耗。

匈牙利禁原油柴油等出口

面對不斷上漲的油價，匈牙利政府已禁止原油、柴油和95號汽油出口，並計劃釋放國家燃油儲備。總理歐爾班（Viktor Orban）宣布對燃油價格設定上限，僅限在匈牙利註冊的車輛才能享受最高限價，以保護消費者和企業免受油價上漲的影響。

伊朗針對區內能源設施作攻擊，旨在透過襲擊關鍵基礎設施來升級其軍事行動，這大大加劇了外界對全球石油供應的憂慮。圖為敘利亞3月1日被攻擊的情況。(Reuters)

韓國貿易部也警告石油公司實行「透明、公平」的定價。越南財政部表示，正準備暫時取消燃油進口稅。