伊朗局勢導致能源價格急升 普京：或暫停向歐洲供應天然氣
撰文：王海
出版：更新：
美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第五日之際，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）3月4日警告稱，由於伊朗局勢引發的能源價格飆升，以及歐盟曾表示希望禁止購買俄羅斯天然氣和液化天然氣，俄羅斯有可能立即停止向歐洲供應天然氣。
據路透社報道，在美國和以色列襲擊伊朗，以及德黑蘭向海灣鄰國發動襲擊後，石油和天然氣價格飆升。這場衝突導致霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航運癱瘓，並迫使卡塔爾的液化天然氣生產和沙特阿拉伯最大的煉油廠停產。
普京表示，油價上升是由於「對伊朗的侵略」以及西方對俄羅斯石油的制裁，而歐洲天然氣價格上漲則是因為中東局勢和霍爾木茲海峽的關閉，促使客戶要以更高的價格購買天然氣。
當被問到歐洲計劃在2027年底前，全面禁止俄羅斯管道天然氣進口，以及從2026年4月底開始，禁止簽訂新的俄羅斯短期液化天然氣合約時，普京強調，俄羅斯現在就停止出售天然氣可能對其更有利。
報道引述克里姆林宮的通稿，普京表示：「現在其他市場正在開放。或許我們現在停止向歐洲市場供貨會更有利可圖，轉而進入那些正在開放的市場，並在那裏站穩陣腳。」
普京認為：「這並非一項決定，在這種情況下，這只是一個想法。我一定會指示政府與我們的各公司共同研究這個問題。」他將這一可能的決定直接與歐洲的「錯誤政策」聯繫起來。
報道指，俄羅斯擁有全球最大的天然氣儲量，也是世界第二大石油出口國。由於2022年俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲尋求減少對俄羅斯能源的依賴，莫斯科失去了大部分利潤豐厚的歐洲市場。
俄羅斯在歐洲市場的地位已被挪威、美國和阿爾及利亞取代。
俄羅斯過去曾供應歐盟約40%的管道天然氣。據歐盟統計，2025年這一比例僅為6%。
