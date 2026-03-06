伊朗局勢 | 擔心遭美軍攻擊 斯里蘭卡接管伊朗軍艦
撰文：韓學敏
出版：更新：
斯里蘭卡3月5日宣布將接管伊朗輔助艦「布希爾號」（IRINS Bushehr A 422）及其船員。
綜合外媒報道，補給艦「布希爾號」與護衛艦「迪納號」 （IRIS Dena） 及另一艘伊朗艦艇2月26日一同提出請求，希望3月9日至13日進入科倫坡港。
「迪納號」3月4日凌晨在加勒海岸附近被美國海軍一艘核潛艇使用Mark 48魚雷擊沉，造成84名伊朗船員喪生，32人受傷。
斯里蘭卡總統迪桑納亞克 (Anura Kumara Dissanayake)表示，布希爾號在「迪納號」沉沒當天就要求進入斯里蘭卡港口。在與該輔助艦艇船長和伊朗大使館官員進行談判後，斯里蘭卡決定扣押該艦及208名船員。
「我們對任何國家都沒有偏袒，也不會服從任何國家，」迪桑納亞克强調：「但在我們維持中立的同時，我們也採取行動拯救生命」。
迪桑納亞克指出，當時布希爾號靠近斯里蘭卡最大港口可倫坡（Colombo），但布希爾號不會在那裡錨泊，因此該艦將被移往斯里蘭卡東北側的較小港口春可馬里（Trincomalee）。
伊朗局勢｜復航後首班杜拜飛上海商業航班落地 乘客表現激動伊朗局勢 | 美以空襲持續超100小時 戰爭預計還要打多久？伊朗局勢｜油價高企 巴爾金料通脹及就業數據將改變Fed風險展望特朗普：先解決伊朗問題再到古巴 古巴及伊朗均尋求達成協議