伊朗局勢 | 擔心遭美軍攻擊　斯里蘭卡接管伊朗軍艦

斯里蘭卡3月5日宣布將接管伊朗輔助艦「布希爾號」（IRINS Bushehr A 422）及其船員。



綜合外媒報道，補給艦「布希爾號」與護衛艦「迪納號」 （IRIS Dena） 及另一艘伊朗艦艇2月26日一同提出請求，希望3月9日至13日進入科倫坡港。

「迪納號」3月4日凌晨在加勒海岸附近被美國海軍一艘核潛艇使用Mark 48魚雷擊沉，造成84名伊朗船員喪生，32人受傷。

斯里蘭卡總統迪桑納亞克 (Anura Kumara Dissanayake)表示，布希爾號在「迪納號」沉沒當天就要求進入斯里蘭卡港口。在與該輔助艦艇船長和伊朗大使館官員進行談判後，斯里蘭卡決定扣押該艦及208名船員。

一艘美國潛艇於周三（3月4日）在斯里蘭卡南部海岸擊沉了一艘伊朗軍艦。 -斯里蘭卡外交部長赫拉特確認這艘伊朗軍艦為「IRIS Dena」號。 （Reuters）

「我們對任何國家都沒有偏袒，也不會服從任何國家，」迪桑納亞克强調：「但在我們維持中立的同時，我們也採取行動拯救生命」。

迪桑納亞克指出，當時布希爾號靠近斯里蘭卡最大港口可倫坡（Colombo），但布希爾號不會在那裡錨泊，因此該艦將被移往斯里蘭卡東北側的較小港口春可馬里（Trincomalee）。