法國財長：G7要求國際能源署就釋放石油儲備作評估

七國集團（G7）能源部長3月10日舉行會議，仍未就是否釋放戰略石油儲備達成一致，但要求國際能源署（IEA）就釋放戰略石油儲備作出評估。IEA表示，會於同日召開成員國特別會議討論。



2026年3月7日，在伊朗誓言關閉霍爾木茲海峽之際，一艘油輪停泊在阿曼首都馬斯喀特港（Muscat）。此時正值美以衝突升級之際。 （Reuters）

IEA署長比羅爾（Fatih Birol）表示，成員國將評估當前的供應安全和市場狀況，以作為成員國之後是否釋放儲備投放市場的依據。

在G7能源部長舉行電話會議後，法國財政部長萊斯屈爾（Roland Lescure）表示，各國都同意採取措施穩定市場，因此已要求IEA詳細闡述釋放石油儲備可能出現的情況，並需要隨時做好採取行動的準備。

圖為2026年2月25日，法國財政部長萊斯屈爾（Roland Lescure）出席國會辯論。（Reuters）

同日稍後時間，歐盟領導人將與德國總理默茨（Friedrich Merz）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、比利時首相韋佛（Bart de Wever）通話，討論包括能源價格在內的問題。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於10日表示，在化石燃料方面，歐洲完全依賴進口，昂貴且價格波動較大。當前的中東危機鮮明地提醒，這種劣勢造成了多麼嚴重的脆弱性。她又稱，削減核能是歐洲的一個戰略錯誤。