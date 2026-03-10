特朗普記者會：伊朗戰事將結束但非本周　將撤部份制裁平抑油價

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月9日在佛州邁阿密就伊朗局勢舉行記者會，是美國和以色列上月底對伊朗展開軍事行動以來，特朗普首場新聞發布會。他表示，針對伊朗的重大風險已在3天前解除。當被問及戰事會否於本周結束時，他稱：「不會，但很快就會結束。」特朗普稱，行動進展較最初的時間表大大提前，雖然可以到此為止，但還會繼續推進。



對穆傑塔巴當選失望 拒談是否打擊目標

對於已故伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）之子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）當選新任最高領袖，特朗普表示失望，指「只會給伊朗帶來更多同樣的問題」。當被問及穆傑塔巴是否已成為打擊目標時，特朗普稱現在談論這個問題「不合適」。

特朗普表示，在實現軍事目標方面取得了重大進展，有些人甚至認為已經基本完成了目標。打擊行動已摧毀了51艘伊朗軍艦、無人機發射次數下降了83%，美國軍方已幾乎消滅了所有伊朗軍隊，伊朗的大部份導彈已被使用或摧毀。他又稱，美國可以打擊伊朗的電力生產，但不想這麽做。

+ 3

指油價漲幅低於其預期 警告古巴需達成協議

對於油價飆升問題，他指油價漲幅低於其預期，早就料到與伊朗的開戰油價和天然氣價格會上漲。他表示，將豁免某些國家的石油制裁，從而降低油價，直到霍爾木茲海峽局勢穩定下來。時機成熟時，美國海軍將在霍爾木茲海峽護航。他又稱，從長遠來看，如果沒有了伊朗的任何威脅，石油供應將大大安全。

特朗普談及古巴問題，指古巴在人道主義方面陷入了深深的麻煩，「美國可能會友好接管古巴，也可能不會。」他表示，古巴要麽達成協議，要麽美國將採取猶如針對伊朗「同樣輕鬆」的行動。

他也提及同日與俄羅斯總統普京的通話積極，雙方除談及烏克蘭問題，也討論了中東問題，指對方想要提供幫助。