白宮：一旦美軍於伊朗達成國安目標　石油天然氣價格將隨之下降

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）3月10日（周二）在新聞發布會上表示，一旦美國軍方在伊朗的國家安全目標「完全實現」，美國人將會看到石油和天然氣價格「迅速下降」。萊維特亦透露，美軍目前正着手拆除伊朗的導彈生產設施。她還補充說，B-2轟炸機最近已向伊朗境內「深埋地下」的導彈發射井投擲2000磅重的炸彈。



路透社報道，萊維特向媒體表示，「請美國民眾放心，近期油氣價格上漲只是暫時的，從長遠來看，這次行動將導致油氣價格下降」。

2026年3月10日，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在舉行的記者會上發表演講。（Reuters）

由於沙特和其他產油國周一的減產引發人們對全球石油供應嚴重中斷的擔憂，油價近期飆升至每桶119美元以上，創下2022年6月以來的最高水準。

萊維特稱總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）仍相信目標將迅速實現，並指總統正與能源團隊密切關注市場動態，以製定更多方案。萊維特亦稱此次軍事行動將在特朗普認定目標達成、伊朗無條件投降時結束。

圖為2026年3月4日，美國總統特朗普（Donald Trump）與能源部長賴特（Chris Wright）在白宮出席圓桌會議。（Reuters）

五角大樓證實約140名美軍士兵衝突中受傷

五角大廈3月11日在聲明中，證實路透社此前關於伊朗戰爭傷亡情況的報道，稱在持續10天的衝突中，約有140名美軍士兵受傷。

五角大廈表示，絕大多數美軍士兵在伊朗戰爭中受傷較輕，已有108名士兵重返崗位。