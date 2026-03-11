以色列外長：不尋求與伊朗陷入無休止戰爭　將與美國協商何時結束

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）3月10日（周二）表示，以色列不尋求與伊朗陷入無休止的戰爭，並將與美國協調何時結束衝突。但他拒絕公開說明衝突何時結束的時間表。



路透社報道，薩爾在耶路撒冷與德國外長一同見記者時表示，「我們將繼續戰鬥，直到我們和我們的夥伴認為合適的時機結束為止」。他亦強調，「我們不希望戰爭無休止」。

薩爾稱以方希望從長遠角度消除伊朗對以色列的生存威脅，他亦將伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）描述為極端分子。

德黑蘭周一（3月9日）有大批民眾集會，聲援新接任最高領袖的穆傑塔巴。隨着伊朗政權完成更迭，外界正密切關注新領導層如何應對目前與美國及以色列的軍事緊張關係。（Reuters）

以色列指，其目標是透過摧毀伊朗的核計劃和彈道導彈計劃，並為伊朗人民推翻其統治者創造條件，從而終結伊朗的神權統治。薩爾表示，現在有機會為伊朗人民「重獲自由」創造條件，但他同時承認，這可能不會在戰爭期間實現，而可能在戰後實現。