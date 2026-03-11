王毅：伊朗戰事缺合法性　持續只釀更多無謂傷亡　中方籲立即停火

中共中央政治局委員、外交部長王毅3月10日應約，分別與卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）、巴基斯坦副總理兼外長達爾（Mohammad Ishaq Dar）通電話，均談及中東局勢。王毅表示，這場戰爭的源起缺乏正當性與合法性，持續下去只會造成更多無謂傷亡，有百害而無一利。中方呼籲立即停火止戰，尋求政治解決。



2026年3月8日，在伊朗首都德黑蘭，有油庫遭空襲後冒煙。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

批評美以未經安理會授權動武

王毅與穆罕默德通話時稱，美國和以色列未經安理會授權對伊朗動武，明顯違背《聯合國憲章》宗旨原則和國際關係基本準則。中方也不認同擴大打擊範圍，譴責無差別攻擊平民和非軍事目標。

他表示，中國作為聯合國安理會常任理事國，在國際事務中歷來堅持原則，主持公道，認為海灣阿拉伯國家的主權、安全和領土完整應得到尊重。中方將繼續以自己的方式為緩和局勢、恢復和平發揮建設性作用。

以色列軍方2026年3月7日對伊朗德黑蘭的數個石油設施發動襲擊後，當地冒起巨大火球和濃煙。（Reuters）

避免局勢惡化在於美以停止行動

與達爾通電話時，王毅指避免局勢惡化的根本在於美以停止軍事行動，同時中方也不認同對海灣國家的攻擊，譴責一切襲擊民用設施和無辜平民的行為。中方讚賞巴基斯坦為推動地區局勢緩和所作斡旋努力，願同巴方保持多雙邊協調合作，共同推動地區盡早恢復和平穩定。