伊朗局勢｜美媒：美國深陷中東泥潭　中俄成兩大贏家

一篇美媒3月9日刊出的評論文章分析，自美國、以色列聯手對伊朗發起軍事打擊以來，儘管戰局尚未明朗，但中俄坐收紅利，主導戰事的美國再次陷入中東泥潭難以自拔。



美國陷中東戰局 戰略處境被動

自20世紀70年代以來，阿拉伯石油禁運、伊朗人質危機以及蘇聯入侵阿富汗等事件，讓中東成為美國國防政策的焦點，包括卡特政府確立波斯灣戰略，以及現今特朗普政府發動德黑蘭政權更迭戰爭。

據《華盛頓郵報》刊出的評論文章分析，美國雖已實現能源獨立，卻仍因戰事付出慘重代價：在國家債務已逼近39萬億美元（約304萬億港元）的情況下再要支付戰事成本、消耗導彈庫存、國內汽油價格一周內上漲14%。

圖為2026年3月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛州邁阿密川舉行記者會，回答記者提問。（Reuters）

俄羅斯坐收紅利 戰爭壓力緩解

伊朗戰事直接推動國際油價飆升，布倫特原油價格從戰前不足每桶73美元一度突破100美元，即便近期有所回落，仍處於高位。俄羅斯作為能源出口大國，油價上漲直接充實國庫，而美國又放鬆對印度買俄油的制裁，更讓俄原油成為「搶手貨」。

與此同時，美國還將大量「愛國者」（Patriot）導彈投入伊朗戰場，三天消耗量遠超烏克蘭兩年使用總和，間接減輕俄羅斯在烏克蘭戰場的壓力。

中國國家主席習近平2026年2月4日下午將在北京人民大會堂同俄羅斯總統普京舉行視像會晤。（電視截圖）

美國注意力分散 中國借勢深耕

作者Max Boot認為，美國在中東的持續投入，再次分散其應對中國崛起的注意力。當特朗普政府耗費數百億轟炸伊朗，中國正加速佈局前沿領域，在74項前沿技術中，中國有66項研究領先美國，在電動汽車、智慧手機等製造業領域佔據全球主導地位。

2025年中國國際專利申請量居全球首位，美國連續四年下滑，中國正借美方分心之機，穩步提升經濟與軍事實力，鞏固發展優勢。

文章認為，數十年來，美國多次試圖從中東脫身，卻屢屢陷入新的衝突，此次伊朗戰事不僅消耗其大量財力物力，更可能會阻礙其與中俄競爭的努力。