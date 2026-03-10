特朗普攻打伊朗頭2日花438億彈藥　智庫：3架F-15墜毀共損失23億

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入11日之際，有美國媒體引述國防部的數據顯示，五角大樓在向伊朗發動軍事打擊的頭兩天就消耗了價值56億美元（約438億港元）的彈藥。報道指這一數字突顯美國部份國會議員對美軍迅速消耗彈藥的憂慮日益加劇。



《華盛頓郵報》引述3名國防部官員報道，國防部3月9日（周一）向國會提交一份估算報告，引發外界對特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府普遍忽視議員擔憂的質疑。部份國會議員憂慮，針對伊朗德軍事行動正迅速削弱美軍的戰備能力。

國防部官員表示，特朗普政府預計最快將於本周向國會提交一份補充國防預算的申請，總額可能高達數百億美元，以維持其軍事行動。預計這份申請也將遭到許多民主黨人的反對，他們先前試圖阻止政府對伊朗採取進一步軍事行動的努力均告失敗。

2026年2月28日，美國海軍布萊克號驅逐艦（USS Delbert D. Black）從一處未公開地點發射一枚戰斧陸攻導彈（Tomahawk Land Attack Missile，TLAM），支援對伊朗的「史詩怒火行動」（Epic Fury）。（Reuters）

官員指，56億美元（約438億港元）的數字突顯了美國針對伊朗的空襲行動的高昂代價。

《華盛頓郵報》早前報告稱，自2月28日向伊朗發動軍事行動以來，美軍已發射數百枚精準武器（precision weapons），包括先進的防空攔截器和戰斧巡航導彈。負責指揮整個中東地區軍事行動的美國中央司令部表示，已使用超過2000枚彈藥擊中伊朗境內5000多個目標。

國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）和參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）將軍日前向記者表示，隨着美以軍隊在伊朗取得空中優勢後向內陸推進，此次軍事行動正在逐步減少對精準導航武器的依賴，轉而更多使用數量更為豐富的雷射導引炸彈（laser-guided bombs）。

密切關注美國武器庫存，來自戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的Mark Cancian表示，放棄這些遠程彈藥將大幅降低每次打擊的成本，從每發砲彈數百萬美元降至某些情況下不到10萬美元（約78萬港元）。

在消耗庫存的同時，軍方也重新調配來自世界其他地區的軍事設備，包括印太地區。長期以來，國會議員們一直擔心，如果美國與中國發生衝突，國防部在該地區的高端武器儲備有限，將難以應對。

據兩位官員透露，國防部正將薩德防衛系統（THAAD）的部分組件從韓國轉移到中東。他們還表示，軍方正將印太地區和其他地區的先進「愛國者」導彈攔截器（Patriot interceptors）調整到中東地區，以加強對伊朗無人機和彈道導彈襲擊的防禦。

其中一位官員表示，這些措施並非由於中東地區武器短缺，而是一種預防措施，以防伊朗大幅增加報復性攻擊的頻率。衝突爆發一周多來，伊朗的報復性攻擊頻率已經下降。

2026年3月9日，美國佛羅里達州邁阿密，總統特朗普（Donald Trump）向共和黨成員發表演說後，在台上做出手勢。（Reuters）

此外，Cancian指三架美軍F-15戰機在與科威特的一次友軍誤擊事件中被擊落。他估計，每架戰機的價值約為1億美元（約7.8億美元）。