特朗普據報受幕僚TACO伊朗勸諫　以免高油價引政治反彈　白宮否認

《華爾街日報》3月9日引述消息人士指，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的助手勸諫他制定一項退出伊朗衝突的計劃，避免因中東局勢進一步惡化導致的石油價格飆升，以及外界擔憂衝突持續而引發的政治反彈。白宮當日稍晚否認，稱報道充斥謠言。



白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）表示，報道中所指的消息人士「當時根本不在特朗普的決策現場」，強調特朗普的幕僚正夜以繼日投入工作，確保美國對伊朗行動持續取得成功，「而這些行動的結束時間最終將由總司令決定。」

特朗普周一（9日）對伊朗行動表態，他說：「我認為這場戰爭已經基本結束，差不多了」，隨後又表示，針對伊朗的重大風險已在3天前解除。當他被問及戰事會否於本周結束時，他稱：「不會，但很快就會結束。」

2026年3月9日，美國佛羅里達州邁阿密，總統特朗普（Donald Trump）在一個公開場合，就美國向伊朗發動的軍事行動發表講話。（Reuters）

所謂TACO即是「特朗普總是臨陣退縮（Trump Always Chickens Out）」的簡稱，是一種描述特朗普政府對於關稅政策採取「先強硬後談判」模式的總結，也被引申來指代特朗普處置問題時，態度發生逆轉的情形。