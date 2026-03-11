311十五周年｜日本民調：84.1%受訪者認為未來將發生類似規模災難

3月11日東日本大地震15週年紀念日，日本紅十字會在311前夕發布的一項調查顯示，超過80%的受訪日本民眾認為，在可見的未來，類似2011年東日本大地震規模的災難有可能發生，惟近70%的受訪者表示，他們尚未採取足夠的防災措施。



據《日本時報》（Japan Times）報道，2011年3月11日，9.0級地震和海嘯襲擊了日本東北地區，造成東北地區，特別是岩手縣、宮城縣和福島縣遭受重創，約2萬人喪生。

這項於今年1月進行的線上調查收集了來自全國1200名10歲及以上民眾的回饋，內容涵蓋災害意識和防災準備等主題。

2011年3月18日，日本宮城縣氣仙沼市，一對夫婦從被毀的家中搬出他們的個人物品。（Getty）

共有84.1%的受訪者表示，他們認為在可預見的未來，可能會再次發生與2011年地震規模相若的地震或其他災害。

然而，當被問及自身對這類事件的準備情況時，69.2%的受訪者表示沒有做好準備，而只有 20.5% 的受訪者表示做好了準備。

調查發現，311地震對許多日本人的影響仍然存在。

總共有62.5%的受訪者表示，地震影響了他們的生活。其中最常見的答案是，53.6%的受訪者認為地震讓他們意識到防災準備的重要性。

其次是意識到生命的珍貴和重要性（50.3%），以及思考核能和能源政策（38.7%）。

同時，調查結果顯示，部分人對這場災難的記憶逐漸淡去。

28.1% 的受訪者表示他們清楚記得地震，40.3%的受訪者表示他們記得一部分，16.8%的受訪者表示他們記不太清了，14.9%的受訪者表示他們完全不記得了。

即便如此，80.3%的受訪者表示，在考慮防災措施和提高防災意識時，不應忘記311大地震。

對於災後重建工作，受訪者的看法較為複雜。

49.7%的受訪者認為重建工作已基本完成，而39.4%的受訪者認為進展甚微。另有7.5%的受訪者表示重建工作完全停滯，3.4%的受訪者認為重建工作已經完成。

2011年3月17日，一名女子在日本氣仙沼市查看地震後的受損狀況。日本東北沿海3月11日發生9.0級強震後，民眾終獲準返回家園，進行大規模的清理工作。(Getty)

日本紅十字會的調查結果發布之際，日本政府也發出警告，未來幾十年可能發生包括南海海槽地震或東京都會區遭受直接攻擊在內的大地震。政府敦促居民加強防災準備。