工作週縮短學校停課　亞洲多國急應對燃料短缺

中東戰爭導致波斯灣石油和燃料供應受阻，亞洲作為全球最大的能源進口地區尤其脆弱。為了應對庫存不足和替代供應渠道匱乏的困境，亞洲多國政府紛紛採取緊急措施限制燃料使用，並指示民眾避免恐慌性搶購。



在巴基斯坦，總理謝里夫周一（3月9日）晚間發表電視講話，宣布了十幾項措施，包括縮短工作周、學校停課以及暫停發放內閣部長薪水。

在鄰國印度，聯邦石油部聯合秘書夏爾馬周三（11日）說，印度正在安排從其他渠道獲取原油和液化天然氣供應，目前有兩批液化天然氣正在運送途中。印度早前也已經啟動緊急權力，把液化石油氣供應從工業用戶轉向家庭用戶。

Emkay金融服務公司經濟師阿羅拉說，印度的應急儲備正在迅速消耗，而任何政府在出現短缺時，都會優先保障人民的利益而非工業的利益。「但工業正遭受衝擊，最終將影響經濟增長。」

多個東南亞國家出現加油站排長龍的情況。越南工貿部呼籲民眾和企業不要非法囤積汽油，並鼓勵公眾選擇公共交通或騎自行車出行。

與此同時，越南也降低了部份石油產品的進口關稅，但要求業者必須把尚未承諾出口的石油出售給國內煉油廠。

2026年3月11日，阿曼最大港口Salalah港的石油儲存設施遭無人機襲擊，引發巨大爆炸。（X@sentdefender）

越南民航局警告，航空燃油短缺可能從4月初開始出現。民航局提議允許航空公司徵收燃油附加費，以及考慮調整國內航線票價上限以維持運營。

泰國政府則指示各機構實行居家辦公，並暫停非必要的海外旅行。

泰國能源部周一說，泰國計劃增加使用混合生物燃料，以減少對進口原油的需求。為緩解家庭能源成本上升的壓力，當局將把液化石油氣價格凍結至5月底。

菲律賓已開始實行政府部門每周工作四天的臨時制度、限制電梯使用、要求將空調溫度設定在最低24攝氏度，同時承諾為公共交通業者提供補貼。

本文獲《聯合早報》授權轉載

