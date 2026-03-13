貝森特3.15-16巴黎晤何立峰　北京：磋商彼此關心經貿問題

美國財政部3月12日（周四）表示，財長貝森特（Scott Bessent）將於3月15至16日，在法國巴黎會見中國國務院副總理何立峰。據悉，雙方或會討論包括關稅、投資、大豆和稀土在內的貿易與投資協議。



貝森特表示，「得益於總統特朗普（Donald Trump）和習近平主席之間的相互尊重，美中貿易和經濟對話正在穩步推進。在總統特朗普的領導下，我們的團隊將繼續努力，把美國農民、工人和企業的利益放在首位」。

2025年5月10日，瑞士日內瓦，圖為何立峰與貝森特會晤，就美國關稅進行雙邊會談。（Reuters）

雙方此前1月在瑞士達沃斯經濟論壇期間曾進行會面。貝森特表示，中國已履行購買美國大豆的協議，兩國期待明年購買2,500萬噸大豆，但他建議中國「多買一些」，又指美國總統特朗普每次與中國國家主席習近平會面時都會提到這個問題。

中國商務部13日亦公布今次會面的消息，指何立峰14至17日率團赴法國，與美國官員舉行經貿磋商。雙方將以兩國元首釜山會晤及歷次通話重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題進行磋商。