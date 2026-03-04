貝森特：15%全球關稅本週生效 冀引其他條款150天內回調至原稅率
撰文：官祿倡
出版：更新：
美國財長貝森特（Scott Bessent）周三（3月4日）表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前主張的15%全球關稅最快將在本週內生效，並且聯邦政府正計劃通過援引其他法律條款，讓美國關稅的稅率在五個月內，回調至最高法院就關稅做出裁決前的水準。
貝森特接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）旗下節目訪問時指，會在150日內動用更多301條款與232條款，使稅率回到先前水準，還相信聯邦政府有充足權力達成此事。
美國最高法院2月20日裁定，特朗普2025年頒布的關稅政策違法並予以推翻。特朗普旋即簽署一項行政命令，對所有進口商品徵收10%關稅，還在翌日表示會將稅率提高到15%。他的這一舉措是根據1974年貿易法案的第122條款，這條款在未獲得國會批准以延長前，最多可實行150日。
