內塔尼亞胡舉行伊朗戰爭以來首次記者會　對伊新最高領袖發出威脅

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）3月12日（周四）舉行伊朗衝突以來的首次記者會。他在會上對伊朗新任最高領袖發出隱晦威脅，並稱其為革命衛隊的傀儡，連公開露面的機會都沒有。內塔尼亞胡亦表示，在經過近兩週的美以空襲後，伊朗已不再是以前的伊朗，其精銳的革命衛隊與巴斯基民兵部隊均遭受重創。



綜合外媒報道，當被問及以色列可能對伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）和真主黨領導人卡西姆（Naim Qassem）採取何種行動時，內塔尼亞胡表示，「我不會為任何恐怖組織的領導人辦理人身保險。至於我們正在規劃什麼、或接下來將採取哪些行動，我不打算在此作出具體說明」。

2026年2月26日，以色列耶路撒冷，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在與印度總理莫迪（Narendra Modi，不在圖中）一同出席記者會。（Reuters）

內塔尼亞胡亦威脅真主黨， 稱「真主黨已經感受到了我們的力量，而且這種感受還會更加強烈。它將為其侵略付出沉重的代價」。

內塔尼亞胡表示，以色列的目的是阻止伊朗將核計劃、彈道導彈計劃轉移到地下，並稱以色列可以創造政權更迭的條件，但最終取決於伊朗人民是否走上街頭。他也表示，自己與美國總統特朗普（Donald Trump）每天都會通話，而且他們的談話自由公開。