伊朗外交部：許多船隻只要與伊朗海軍協調　仍可通過霍爾木茲海峽

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）3月12日表示，許多船隻只要與伊朗海軍協調，仍可通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）同日曾發布上任後首份聲明，強調伊朗不會放棄復仇，將繼續封鎖霍爾木茲海峽，並呼籲地區鄰國盡快關閉美軍基地。



2026年3月12日，在美以與伊朗的衝突中，霍爾木茲海峽交通中斷，一艘油輪停泊在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）的港口。 （Reuters）

巴加埃表示，美國在中東地區的軍事存在不僅不利於安全，反而已成為地區不穩定因素。他重申，伊朗對地區各國和人民並無敵意，但對於軍事侵略及部份國家的基地被利用對伊朗發動攻擊，伊朗保留自衛權利，並將依法針對相關基地採取行動。他又稱，如果這些國家停止其領土和設施被用於攻擊伊朗，伊朗的防禦措施也將停止。

針對霍爾木茲海峽的通行問題，巴加埃強調，伊朗是霍爾木茲海峽的守護者，該地區的不安全並非伊朗利益所在，但這種不安全是由美國及以色列政府施加的。他表示，過往船隻需與伊朗海軍協調通行，以確保航運安全。

2026年3月11日，在美以與伊朗衝突期間，霍爾木茲海峽交通中斷，一艘液化石油氣油輪在阿曼希納斯（Shinas）拋錨停泊。 （Reuters）

伊朗副外長否認布雷 指參與侵略國家不應享有安全通行權

伊朗副外交部長拉萬奇（Majid Takht-Ravanchi）同日也稱，伊朗已允許一些國家的船隻通過霍爾木茲海峽，並否認伊朗正在該海峽布雷。拉萬奇表示，部份國家曾與伊朗討論通過海峽的問題，獲得了合作。但他表示，就伊朗而言，那些參與侵略的國家不應享有通過霍爾木茲海峽的安全通行權。

對於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前表示，美軍在該水道擊中了28艘伊朗布雷船。拉萬奇否認伊朗在該海峽布雷，稱「完全不是這樣，這不是真的」。