伊朗戰爭｜憂油價上漲衝擊日本經濟表現　自民黨建議動用儲備資金

伊朗封鎖霍爾木茲海峽衝擊日本的石油生命線，執政的自民黨周四（3月12日）發報告指，原油價格持續上漲將阻礙首相高市早苗政府主導的經濟增長戰略，並對日本民眾的生活和經濟活動造成壓力。報告建議當局動用儲備資金，緩解汽油、電力和天然氣價格上漲對經濟活動的影響。



日本過去也曾面臨過類似的石油危機，在1973年和1979年的石油危機期間，原油價格飆升近四倍。根據自然資源能源廳和內閣府的記錄，在1974年，消費者價格上漲20.9%。

在國際能源署正式決定動用國際儲備之前，高市周三（11日）晚率先發布下周一（16日）開始動用儲備，釋放15天的私人石油儲備以及相當於一個月用量的國家石油儲備做為緩衝。

2026年3月11日，日本首相高市早苗在東京官邸，就日本計劃提前釋出部分石油儲備一事向媒體發表演說。（Reuters）

此外，自民黨還討論了中東戰事的各種應對方針。為穩定石油和液化天然氣（LNG）的供應，會議呼籲尋找替代能源和繞過霍爾木茲海峽的航線。會議還提議建立政府再保險體系，以覆蓋航運公司部分船體的保險費用。

提案指出，船體保險和戰爭保險保費上漲，已導致私營保險公司難以繼續為船運公司提供保險服務。作為應對措施，報告主張建立政府船體保險和再保險體系。此外，提案也呼籲實現能源來源多元化。

中東戰事升溫導致日本油格猛漲

中東戰事升溫已導致日本各大油站的價格飆升，周四的油價從前一天的每公升156日圓（約7.7港元）猛漲到186日圓（約9.1港元）。經濟產業當局決定從下周四（19日）起開始向煉油企業提供補貼，以維持全國平均汽油價格在每升170日圓（約8.4港元）左右。

高市星期三宣布釋放石油儲備時說：「油輪目前幾乎無法通過霍爾木茲海峽。預計從本月底開始，日本原油進口量將大幅下降。雖然目前原油價格穩定在每桶90美元（約704港元）左右，但汽油價格超過每升200日圓（約9.8港元）的可能性不容忽視。鑑於此，我已經指示經濟產業部立即採取緊急應對措施，以保障民眾的生命安全和經濟活動。」

2026年3月12日，日本東京一家加油站外顯示的燃油價格。（Reuters）

預定下周四訪美的高市預計將與美國總統特朗普（Donald Trump）討論中東局勢。她星期四在眾議院答辯時說，「將同國際社會、志同道合的國家以及伊朗周邊國家協作，推進必要的外交努力，希望能讓中東局勢儘快趨於穩定」。她也透露，外長茂木敏充和經濟產業部長赤澤亮正將隨行。

中東這次局勢動盪正逢日本311大地震和福島核電站事故15周年。與往年相比，反對核電重啟的聲音明顯減少。今年1月，東京電力公司重啟位於新潟縣的柏崎刈羽核電站6號機組。《日經新聞》引述消息稱，當局接下來要推動重啟北海道電力公司屬下核電站。

經濟產業部高官指出：「中東等地的地緣政治風險加劇，加速重啟更多的核電站勢在必行。尤其是發展人工智能（AI）、大數據庫以及擴大半導體的生產需要大量電力，穩定的電力供應是這些項目成功的關鍵。」

