伊朗戰爭｜新領袖負傷繼任　英媒：穆傑塔巴狀況無礙戰爭機器運作

據報道，伊朗新任最高領袖（Mojtaba Khamenei）雖在美以的第一波襲擊中受了傷，但仍被推上高位，可見伊斯蘭革命衛隊急於扶持它屬意的人選登上權力巔峰，也顯示它有信心即使穆傑塔巴無法親自掌舵，伊朗的戰爭機器也自能運轉。



英國《衛報》周三（3月11日）的分析報道指出，穆傑塔巴的具體傷勢依然不明，但據稱他至少腿部和面部受傷。伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）說，穆傑塔巴的傷勢「據說並不危急」，這說法意味着，他也未親眼見到穆傑塔巴。

伊朗專家會議周日（8日）宣佈，推舉已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）之子穆傑塔巴為第三任最高領袖。四天後的周四（12日），穆傑塔巴才首次通過國家電視台發表聲明。然而，他仍沒有在視頻中露面或公開現身，這不免引發諸多揣測。

圖為2026年3月10日，伊朗首都德黑蘭一幢大樓外，繪有伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）、已故最高領袖哈梅內伊和已故最高領袖霍梅尼的肖像。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

在海外的伊朗反對派早前稱，穆傑塔巴陷入昏迷，在醫院接受治療。向來受嚴格審查的伊朗媒體也設法探知新領導人的狀況。一家媒體周二（11日）問外交部發言人，穆傑塔巴是否已接手最高領袖職務，發言人沒有正面回答，只說：「那些應該接收指令的人已經收到了指令。」

反對派稱，伊斯蘭革命衛隊挾穆傑塔巴為傀儡，藉助他的名望操控國家。革命衛隊不僅是一支軍隊，更是一個商業帝國，投資遍佈伊朗的多個經濟領域。

牛津大學伊朗歷史與政治副教授阿勒姆扎德（Maryam Alemzadeh）指出，伊朗的政治與權力結構經過特別設計，領導層可輕易替換，這股韌性依賴伊斯蘭革命衛隊、巴斯基民兵和其他部門組成的網絡，而美以軍事行動未能打擊這個網絡。

圖為2026年3月10日，伊朗首都德黑蘭街頭的橫額，繪有伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）、已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）和已故最高領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini）的肖像。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

彭博社報道，美以空襲削弱伊朗生產「沙赫德-136」（Shahed-136，又譯見證者）自殺式無人機的能力，但庫存仍在，要增產也不需複雜的零部件。

據彭博社估算，伊朗這十多天發射超過2100架這款無人機，襲擊波斯灣周邊的目標，破壞石油基礎設施、摧毀軍事設施以及迫使機場關閉。儘管這款無人機速度慢、容易被發現，但它憑藉數量優勢，消耗對手的攔截導彈庫存。

本文獲《聯合早報》授權轉載

