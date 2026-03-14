中遠海運暫停營運巴爾博亞港　巴拿馬籲重啟

巴拿馬政府周五（3月13日）籲請中國航運巨頭中國遠洋海運集團考慮重啟巴爾博亞港（Balboa）運營。這是美中爭奪巴拿馬運河控制權的最新進展。



巴拿馬當地媒體周二（10日）報道，中遠海運已暫停在巴拿馬巴爾博亞港的運營。中遠海運未說明暫停運營的原因，也未說明有關措施是暫時性或是永久性。

此前，巴拿馬最高法院1月裁定，香港長和集團旗下巴拿馬港口公司持有的港口特許經營合約違憲。巴拿馬政府2月正式接管這兩個港口，並暫交由航運巨頭馬士基（Maersk）和地中海航運（MSC）暫時運營。

2025年3月4日，巴拿馬巴拿馬城，圖為長和在巴拿馬營運的巴爾博亞港碼頭一景。（Reuters）

中國交通運輸部周二公告，就國際航運經營行為，周一（9日）分別約談馬士基集團、地中海航運公司負責人。中國發改委同日晚間也公告，發改委外資司近日先後與地中海航運公司、馬士基集團負責人進行工作會談。

據法新社報道，巴拿馬運河事務部長伊卡薩（Jose Ramon Icaza）說，「中遠海運的決定讓我們感到有點意外」。

在巴拿馬最高法院1月作出裁決，中國表明將採取反制措施。

伊卡薩說：「中遠海運的貨運對巴拿馬來說相當重要，我們希望他們能重新審議不使用巴爾博亞港的決定。」

他補充稱，中遠海運的貨運「佔巴爾博亞港總貨運量的4%，是相當大的業務量，所以我們希望他們能重啟巴爾博亞港的運營」。

2026年1月30日，巴拿馬巴拿馬城，一輛汽車駛過巴拿馬港口公司 (PPC) 的巴爾博亞港（Balboa Port）行政入口。此前，巴拿馬最高法院宣布香港長江和記實業（CK Hutchison）持有的關鍵港口經營合約無效。（Reuters）

去年，有近1000萬個集裝箱運經巴拿馬港口。

巴拿馬近期陷入中美博弈的漩渦，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年在未出示證據的情況下，指被中國有效掌控巴拿馬運河。巴拿馬政府持續否認北京控制這條主要由中美使用的80公里長水道。

本文獲《聯合早報》授權轉載

